شكرا لقرائتكم خبر عن دانيلو يصل تورينو على متن طائرة خاصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل المدافع البرازيلي دانيلو لمدينة تورينو بطائرة خاصة، تمهيداً لإنهاء صفقة انتقاله لليوفنتوس الإيطالي من مانشستر سيتي مع ذهاب الظهير الأيمن كانسيلو في الاتجاه المعاكس. وسيدفع بطل إنجلترا وفق التقارير 27.4 مليون جنيه استرليني للفوز بكانسيلو إضافة لدانيلو ضمن الصفقة. وأنهى سيتي العمل في اتفاق الشروط الشخصية مع البرتغالي كانسيلو الذي لعب مع اليوفنتوس عاماً واحدً بعد لحاقه به من فالنسيا الإسباني، فيما أمضى دانيلو عامين في سيتي لعب فيهما 60 مباراة.

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