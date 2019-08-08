شكرا لقرائتكم خبر عن ينكينسون إلى نوتنجهام فورست والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أمس انتقال مدافعه الإنجليزي كارل ينكينسون إلى نوتنجهام فورست، المنافس بدوري الدرجة الأولى، بعقد نهائي. وبدأ ينكينسون (27 عاماً) مسيرته الاحترافية بنادي تشارلتون أتلتيك قبل أن ينتقل إلى آرسنال في يونيو 2011.

وقضى اللاعب موسمي 2014 - 2015 و2015 - 2016 معاراً إلى فريق ويستهام ثم أعير إلى برمنجهام سيتي في موسم 2017 - 2018. وشارك ينكينسون في إجمالي 70 مباراة مع فريق آرسنال سجل خلالها هدفاً واحداً، كان في شباك نورويتش سيتي.

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