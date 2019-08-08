الأوروجوياني فورلان يعتزل اللعب نهائياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مهاجم منتخب الأوروجواي السابق في كرة القدم دييغو فورلان اعتزاله اللعب نهائياً عن 40 عاماً لعدم قدرته على المنافسة.

وقال اللاعب السابق لأتلتيكو مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في حديث تلفزيوني «قررت التوقف عن ممارسة كرة القدم الاحترافية». وتابع اللاعب الذي اختتم مشواره مع فريق كيتشي في هونج كونج وكان قد أعلن اعتزاله دولياً مع منتخب بلاده في 2015 «اقتُرح علي متابعة اللعب، اختلقت الأعذار لكنني لم أعد قادراً على المنافسة وأصبح الأمر صعباً قليلاً». وسجل فورلان 36 هدفاً في 112 مباراة دولية، وهو ثالث أفضل هداف في المنتخب بعد لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني (58 هدفاً) وادينسون كافاني هداف باريس سان جرمان الفرنسي (48). واختير أفضل لاعب في مونديال جنوب إفريقيا 2010 حيث كان شريكاً بلقب الهداف أيضاًَ مع الألماني توماس مولر والهولندي ويسلي سنايدر والإسباني دافيد فيا برصيد خمسة أهداف لكل منهم، وقد ساهمت أهدافه بوصول الأوروجواي إلى نصف نهائي البطولة. وشارك فورلان أيضاً في كأس العالم عامي 2002 بكوريا الجنوبية واليابان و2014 في البرازيل، كما توج مع المنتخب بلقب كوب أمريكا عام 2011 وكانت مباراته الدولية الأخيرة في ثمن نهائي مونديال البرازيل حين خسرت الأوروغواي أمام كولومبيا صفر-2. وتنقل فورلان في أندية أوروبية بارزة، فلعب في مانشستر يونايتد الإنجليزي (فاز معه بالدوري عام 2003) وفياريال وأتلتيكو مدريد الإسبانيين (فاز مع الأخير بكأس يوروبا ليغ عام 2010) وانتر الإيطالي. وفي السنوات الأخيرة حمل ألوان أنترناسيونال البرازيلي، سيريزو اوساكا الياباني، بينيارول، مومباي سيتي الهندي وأخيراً كيتشي.