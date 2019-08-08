شكرا لقرائتكم خبر عن بيليتي: برشلونة يخطط لموسمه من دون نيمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد البرازيلي جوليانو بيليتي سفير برشلونة منذ 2015 وممثله حالياً في جولة الولايات المتحدة، أن النادي يخطط للموسم الجديد من دون نجمه السابق نيمار مهاجم باريس سان جيرمان وأضاف: «أنا أريد رؤية نيمار سعيداً فهو موهوب وواحد من أفضل اللاعبين في العالم لكنني أتفهم أن على برشلونة التخطيط للموسم الجديد دون أخذه بالحسبان، وضعه معقد وهناك الكثير من التكهنات حوله وهو صامت، يقرأ فقط أخباره دون أن يدلي بتصريح واضح، لكننا نعرف أنه يتمرن حالياً مع فريقه، لذلك هو ليس ضمن خطط موسمنا».
وأكد بيليتي أن شراء 4 لاعبين في الصيف سيعزز من حظوظ الفريق بحصد لقب أوروبا هذا الموسم، وخصوصاً مواطنه نيتو حارس برشلونة الجديد وأضاف: «أعرفه شخصياً وهو واثق من نفسه ويدرك حجم الضغوط في فريق مثل برشلونة».
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