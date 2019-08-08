ريبيري مرشح للنصر السعودي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت مجلة كيكر الألمانية، عن وجود مفاوضات بين أسطورة بايرن ميونيخ الفرنسي فرانك ريبيري (36 عاماً)، وإدارة نادي النصر السعودي بعقد لمدة عامين.

وأنهى ريبيري، مشوار 12 عاماً مع العملاق البافاري نهاية الموسم الماضي، أحرز فيها الألقاب، لكنه مستعد لتمديد سنوات احترافه عامين آخرين في تجربة مثيرة جديدة.

انتقال ريبيري، للعب في الخليج العربي، قد يقرب صديقه المقرب الهولندي آريين روبن من خوض تجربة مماثلة في إحدى دول الخليج العربي، وسبق أن ربطت تقارير بينه وبين ناد منافس بالدوري الإماراتي.

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