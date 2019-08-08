بلاش نتكلم فى الماضي ... تعليق مثير من عبد الله السعيد عن توقيعه للزمالك

الموجز

أكد كابتن عبد الله السعيد لاعب المنتخب الوطني , ولاعب نادي بيراميدز ، انه ليس هناك مفاوضات مع نادي الزمالك كما ردد البعض ، وانه يسمع أقاويل كثيرة بسبب فتح الميركاتو الصيفي ان هناك بعض الاندية تريد ضمه وهذا طبيعي مشيرا الي انه مستمر مع بيراميدز و يسعي لتقديم مستوي جيد يليق بالفريق

وعن سؤاله انه كان يريد التوقيع للزمالك . رد السعيد : بلاش نتكلم فى الماضي