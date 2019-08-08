الموجز
أكد كابتن عبد الله السعيد لاعب المنتخب الوطني , ولاعب نادي بيراميدز ، انه ليس هناك مفاوضات مع نادي الزمالك كما ردد البعض ، وانه يسمع أقاويل كثيرة بسبب فتح الميركاتو الصيفي ان هناك بعض الاندية تريد ضمه وهذا طبيعي مشيرا الي انه مستمر مع بيراميدز و يسعي لتقديم مستوي جيد يليق بالفريق
وعن سؤاله انه كان يريد التوقيع للزمالك . رد السعيد : بلاش نتكلم فى الماضي
كانت هذه تفاصيل خبر بلاش نتكلم فى الماضي ... تعليق مثير من عبد الله السعيد عن توقيعه للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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