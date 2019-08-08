رسميًا.. الاتحاد التونسي يعلن تأجيل السوبر الأفريقي

كنب - هادي المدني: أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم وصول اخطار من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي الرياضي التونسي لأجل غير مسمى بعد تأخر حسم اسم بطل دوري أبطال أفريقيا. وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم، في...

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