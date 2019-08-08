هازارد "سعيد وفخور" بتسجيل هدفه الأول بقميص ريال مدريد

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أعرب النجم البلجيكي إدين هازار عن سعادته وفخره بافتتاح رصيده التهديفي مع فريق ريال مدريد الإسباني بعد تسجيله هدف الفوز 1-صفر على المضيف ريد بول سالزبورغ النمسوي في مباراة ودية في كرة القدم.

وسجل الدولي البلجيكي هدفه في الدقيقة 19 من المباراة التحضيرية للموسم الجديد، بعدما تسلم تمريرة طويلة من زميله الفرنسي كريم بنزيمة، وتقدم بها على حافة المنطقة النمسوية مراوغا الدفاع على مرحلتين ببراعة، وأطلقها قوية بالقدم اليمنى من على خط منطقة الجزاء.

وقال هازار بعد المباراة "أنا سعيد، أنا فخور. هذه مباراة ودية فقط لكن هدفنا هو أن نكون مستعدين لمباراتنا نهاية الأسبوع المقبل ضد سلتا فيغو" في المرحلة الأولى من موسم 2019-2020 للدوري الإسباني.

أضاف "لا زلنا في المرحلة التحضيرية للموسم، لكن الثقة الكاملة مهمة بالنسبة إلي من خلال التسجيل والفوز بالمباراة"، مضيفا "عندما تكون على أرض الملعب تريد الفوز بالمباريات بالدرجة الأولى. عندما تلعب كمهاجم تريد أن تسجل. هذا جزء من كرة القدم. أنا أنتظر هذه اللحظة منذ خمس مباريات ودية (مع ريال هذا الصيف)، وحصلت اليوم، لذا أنا سعيد".

وحقق ريال الفوز الثاني تواليا له في المباريات الودية التحضيرية للموسم الجديد، بعد التفوق الأسبوع الماضي على فنربغشة التركي 5-3، علما بأن مبارياته الأخرى شهدت تحقيق نتائج مخيبة شملت تعادلا واحدا، وثلاث هزائم أبرزها الخسارة القاسية 3-7 أمام الغريم أتلتيكو مدريد.

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وعلق هازار على الفوز الثاني بالقول "لا نزال في المرحلة التحضيرية للموسم لكن أعتقد أننا نظهر المزيد من القوة، من الطاقة. يتبقى لنا أسبوع أو عشرة أيام للتحضير للمباراة المقبلة، التركيز هو الحصول على المزيد من الوقت (للراحة والاستعداد)، هذا كل ما في الأمر".

وبحسب الموقع الالكتروني لريال، يخوض الفريق مباراة ودية ضد روما الإيطالي في 11 آب/أغسطس، ستكون الأخيرة له قبل الحلول ضيفا على سلتا فيغو السبت 17 منه في المرحلة الأولى من الدوري الإسباني.

وانضم هازار (28 عاما) الى ريال قادما من تشلسي الإنكليزي في حزيران/يونيو الماضي، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 100 مليون يورو، في أبرز تعاقد هذا الصيف للنادي الملكي بإشراف مدربه الفرنسي زين الدين زيدان الباحث عن إعادة بناء الفريق بعد موسم مخيب محليا وقاريا.

وللمرة الثالثة تواليا والرابعة في ست مباريات ودية هذا الصيف، أبقى زيدان الويلزي غاريث بايل خارج تشكيلته للمباراة الودية في النمسا، بعدما أكد في تصريحات سابقة أن النادي يسعى الى انتقاله الى نادٍ آخر.

وتردد أن بايل (30 عاما) الذي لا يزال مرتبطا بعقد مع الفريق حتى 2022، كان قريبا من الانتقال الى نادي جيانغسو سونينغ الشهر الماضي في صفقة كان من المقدر أن تدر عليه نحو مليون جنيه استرليني أسبوعيا، لكن التقارير الصحافية أفادت أن ريال أوقف هذه الصفقة.

ملخص المباراة: