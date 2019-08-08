نادال يبدأ الدفاع عن لقب دورة مونتريال بفوز على إيفانز

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



بدأ الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا عالميا الدفاع عن لقبه في دورة مونتريال الكندية، سادسة دورات الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب، بفوز على البريطاني دانيال إيفانز 7-6 (8-6) و6-4.

وخاض الإسباني المصنف أول في الدورة، الأربعاء مباراته الرسمية الأولى منذ خسارته قبل نحو شهر في الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، أمام الثالث عالميا السويسري روجيه فيدرر.

وتوقفت مباراة الإسباني والبريطاني في الدور الثاني مرارا بسبب الأمطار التي هطلت على مونتريال، علما بأن التوقفات امتدت لساعتين.

ويسعى الإسباني في الدورة الكندية التي تقام بالتواتر بين مدينتي تورونتو ومونتريال، الى تعزيز رقمه القياسي في عدد ألقاب دورات الماسترز، والبالغ حاليا 34 لقبا. ويلتقي نادال الذي أعفي مثل المصنفين الثمانية الأوائل من خوض الدور الأول، في الدور الثالث (ثمن النهائي)، الأرجنتيني غيدو بيا الذي أقصى في الدور الثاني المولدافي رادو ألبوت بنتيجة 6-3، 2-6، و7-6 (7-2).