طلب الإسماعيلي تأجيل لقاءه مع أهلي بني غازي

قام مسئولين نادي الإسماعيلي بإرسال خطاب لاتحاد كرة القدم من أجل التحدث بشأن تأجيل مباراة نادي النادي الإسماعيلي مع أهلي بني غازي وذلك في دور ال 32 من بطولة كأس محمد السادس لكل الأندية وذلك من يوم 6 سبتمبر السابق حتى يوم 13 سبتمبر.

حيث قام الفريق الليبي بالترحيب بذلك الخبر ورحب أيضاً بتعديل موعد هذه المباراة التي يقوم باستضافتها إستاد نادي الإسماعيلي، بعد أن تغيرت حالة نادي الإسماعيلي في الآونة الأخيرة، فتم استضافة نادي الإسماعيلي في عدد كبير من مباريات كأس الأمم الإفريقية المنقضية، ومن المعروف أن قائمة الاتحاد العربي تنص على تأجيل موعد المباريات وتعديلها بشرط موافقة كلاً من الطرفين على ذلك.