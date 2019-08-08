النجم الساحلي: راسلنا الأهلي لتسوية أزمة كوليبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، مراسلته بصورة رسمية للنادي الأهلي لتسوية أوضاع اللاعب الإيفواري سليمان كوليبالي.

وكان كوليبالي صاحب الـ24 عامًا قد هرب من النادي الأهلي في عام 2017 قبل ينضم بارتيك الإسكتلندي ثم إلى النجم الساحلي التونسي مايو الماضي.

حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للنادي الأهلي، قد أشار في تصريحات لمصراوي إن لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منحت لاعب الأهلي الهارب، سليماني كوليبالي مهلة حتى 2 سبتمبر لسداد الغرامة الموقعة عليه قبل إيقافه.