طارق يحيى: تأجيل السوبر الأفريقي في صالح الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى طارق يحيى، المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك، أن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتأجيل السوبر يصب في صالح الزمالك بصورة كبيرة.

وعلل الاتحاد الإفريقي قراره بالظروف غير المنتظرة التي أخرت إعلان بطل رابطة الأبطال الإفريقية ولضيق المدة الزمنية التي تفصلنا عن التاريخ الذي كان محددًا، لمزيد من التفاصيل.

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وعلل يحيى ـ خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج الزمالك اليوم بفضائية المحور ـ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس ـ وجهة نظره بقوله:"اللاعبون سيكتموا بالفريق وسنقابل الترجي في وقت مناسب ونكون جاهزون للفوز ونكون ملوك أفريقيا بالتتويج بالسوبر والكونفيدرالية".

وأتم المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك حديثه بالإشادة بسابقه خالد جلال، قائلاً:"أدى مهمته بشكل مميز ولم يوفق بأخطاء الآخرين وهو شخص محب للزمالك ونشكره على فترة ونُكمل ما قام به".

وكان الاتحاد الأفريقي قد حدد موعد مبدئي لكأس السوبر الأفريقي على أن يكون 16، 17 أو 18 أغسطس، في الإمارات قبل أن يقرر التراجع عن هذا الموعد، ويؤجل المباراة لأجل غير مسمى.