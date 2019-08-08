كريم نيدفيد: خشيت من تكرار سيناريو البدري مع كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:
صرح كريم وليد "نيدفيد" لاعب وسط الأهلي بأنه خشى من تكرار سيناريو حسام البدري المدير الفني الأسبق للفريق، عندما تولى باتريس كارتيرون تدريب الفريق.
وقال نيدفيد في تصريحاته لقناة الأهلي: "خشيت عندما أتى كارتيرون أن يستمر حديث الجماهير بنفس الشكل الذي كانوا يتحدثوا به عني أثناء تدريب حسام البدري للفريق، وأن نيدفيد ابن البدري وأمور كهذه."
وعمل نيدفيد تحت قيادة كارتيرون في وادي دجلة قبل عندما تولى تدريب وادي دجلة عام 2016، حيث كان لاعب الأهلي معارًا للفريق.
وتابع: "كان هدفي في الموسم الماضي المشاركة في المباريات بشكل منتظم، وكنت متصور أن كارتيرون سوف يمنحني الفرصة بشكل أسرع، لكني لم أحصل على الفرصة معه."
ويعاني كريم نيدفيد من إصابة في الوقت الحالي أبعدته عن الأهلي، ويحتاج لفترة علاج من أجل العودة للتدريبات بشكل منتظم.
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