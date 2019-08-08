تعرف على ترتيب مجموعة مصر بمونديال الناشئين لليد بعد نتائج الجولة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام أسفرت نتائج مباريات الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية لمنافسات بطولة العالم للناشئين لكرة اليد المقامة حاليا بدولة مقدونيا عن فوز السويد والمجر. وسحق السويد منافسه المنتخب التايواني بنتيجة كبيرة 48-18، وفي نفس المجموعة تغلب المنتخب المجري على نظيره الكندي بنتيجة 41-13. وسبق هاتين المباراتين، مباراة جمعت بين فرنسا ومصر، إنتهت لصالح المنتخب الفرنسي بنتيجة 28-24. وبهذه النتائج، أصبح ترتيب المجموعة الثانية بعد مباريات اليوم كالتالي: المجر في الصدارة برصيد 4 نقاط ولها +46 هدف Advertisements فرنسا ثانيا برصيد 4 نقاط، ولها +32 هدف. السويد ثالثا برصيد نقطتين، ولها +27 هدف. وجاءت مصر رابعا في المجموعة برصيد نقطتين، وعليها -1 هدف. بينما احتلت تايوان المركز الخامس بدون أية نقاط وعليها -48 هدف. وتذيلت كندا الترتيب بدون أية نقاط، وعليها -56 هدف. وستلتقي السويد مع كندا، وفرنسا مع المجر، ومصر مع تايوان، في مباريات الجولة الثالثة التي ستقام يوم الجمعه المقبل.

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