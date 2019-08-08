ريال مدريد يتدخل في صفقة نيمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن ريال مدريد الإسباني دخل في مفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع البرازيلي نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد مستعد لدفع 120 مليون يورو بالإضافة إلى بيع الكرواتي لوكا مودريتش إلى باريس سان جيرمان مقابل ضم نيمار.

وأضافت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، اتصل بنيمار لمعرفة إمكانية انتقاله إلى الفريق الملكي، وعرض عليه عقد مدته خمسة أعوام بنفس الراتب الذي يتقاضاه مع "PSG".

صاحب الـ27 عامًا ارتبط اسمه بالعودة إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أخطر النجم البرازيلي ناديه برغبته في الرحيل بعد قضاء موسمين معهم.

Advertisements

وكان خوردي كاردونير، نائب رئيس نادي برشلونة، نفى في تصريحات سابقة إجراء النادي في الوقت الراهن مفاوضات بشأن عودة نيمار.

وأضاف: "وفقا للوضع الراهن فإن عودة نيمار غير مطروحة للنقاش فهو ليس سعيدا في باريس لكن هذا الموقف يجب أن يتم حله في باريس".

وتعاقد ريال مدريد هذا الصيف مع كل من إيدن هازارد ولوكا يوفيتش وإدير​ميليتاو وفيرلاند ميندي ورودريجو.

يذكر أن باريس سان جيرمان تعاقد مع نيمار في صيف 2017 بعد دفع الشرط الجزائي في عقده مع البارسا، والذي بلغ 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم حتى الآن.