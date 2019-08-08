وافق مجلس إدارة نادي الزمالك رسميا على رحيل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معروف يوسف لاعب وسط الفريق وبهاء مجدي الظهير الايسر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وقام مسؤلو نادي الزمالك برفع الثنائى معروف يوسف وبهاء مجدي من قائمة الفريق المحلية ومعهم محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق والذي سيغيب طوال الموسم بسبب الإصابة التي تعرض لها في معسكر منتخب مصر واصبحت قائمة الفريق المحلية للموسم الجديد تضم كلا من : محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي وحمدي النقاز وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن وإمام عاشور ومحمد عنتر وأيمن حفني وإسلام جابر ومصطفى فتحي ومحمد أوناجم ومحمود عبد المنعم كهربا وأحمد سيد زيزو وكريم بامبو ويوسف أوباما وخالد بوطيب ومصطفي محمد وعمر السعيد وأشرف بن شرقي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. مجلس الزمالك يوافق على رحيل هذا الثنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.