رسميًا.. الإسماعيلي يضم محمد حمدي ذكي ثلاث مواسم

أعلن النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان التعاقد بصفة رسمية مع محمد حمدى ذكى مهاجم وصانع ألعاب سموحة بعقد لمدة ثلاث سنوات مقبلة . ووقع اللاعب على عقود انضمام للدراويش فى حضور محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات وتامر موسى عضو مجلس الإدارة. فى حضور محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات وتامر موسى عضو مجلس الإدارة. ويتطلع مجلس الإدارة لتلبية كافة احتياجات الجهاز الفنى فى المراكز التى تحتاج لتدعيم من أجل تحسن نتائج الفريق والعودة للنصاب الصحيح كاحد الفرق المتواجدة بشكل دائم فى صراع المنافسة. التى تحتاج لتدعيم من أجل تحسن نتائج الفريق والعودة للنصاب الصحيح كاحد الفرق المتواجدة بشكل دائم فى صراع المنافسة. ومن المقرر أن ينتظم اللاعب الذى يعد احد العناصر المميزة ويتمتع بخبرات كبيرة فى التدريبات الجماعية خلال الايام القليلة المقبلة.

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