طارق يحيي: العمل في الزمالك شرف كبير ولو ساعة واحدة

‎أكد طارق يحيى المدير الفني للزمالك أن العمل في النادي بشكل مؤقت شرف كبير له موجها الشكر لمجلس إدارة القلعة البيضاء على الثقة في شخصه.

قال طارق يحيى في تصريحات عبر برنامج الزمالك اليوم: "العمل في الزمالك ولو لمدة ساعة واحدة شرف كبير وفخر لي، وهذه ليست المرة الأولى، الموسم قبل الماضي، توليت المهمة الفنية، لذلك أنا تحت أمر نادي الزمالك في أي وقت، وبوجه الشكر لمجلس إدارة النادي على الثقة".

أضاف: "أقود الزمالك في أخطر فترة، هناك تباين في الأهداف، بين إعداد الصفقات الجديدة وبين تحقيق نتائج طيبة في المنافسات المحلية والإفريقية

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المقبلة".

وتابع: "جلست مع جميع لاعبي الزمالك، وبدأت العمل على إعداد البرامج البدنية والتأهيلية لكل لاعب، من أجل الاستعداد الجيد، استفدنا كثيرا من ودية الاتحاد للإسكان، وصلنا لمرحلة ليست سيئة العمل يتم على مدار 7 ساعات في اليوم، والجميع يعمل باجتهاد من أجل تحقيق نتائج قوية خلال الفترة المقبلة".

وأكمل موجها حديثه للجماهير: "محتاج مساندة جماهير الزمالك الذي يعتبر الوقود الحقيقي بعد توفيق بإذن الله في المباريات المقبلة، ادعموا اللاعبين، وادعموا الفريق والجهاز الفني حتى نمر بتلك الفترة

الصعبة".

واستطرد طارق يحيى حديثه قائلا: "فرجاني ساسي سيعود للقاهرة غدا أو بعد الغد ويغيب عن المباراة المقبلة أمام بطل الصومال بعدما استأذن من أمير مرتضى بسبب إجهاده وكذلك طارق حامد، بالنسبة لمحمود علاء إصابة مباراة الأهلي أثرت كثيرا على تركيزه ولكننا نحاول أن يتم عمل له استشفاء بشكل سريع، أوناجم مازال يحتاج لبرنامج بدني كي يعود جاهزا للمباريات وبن شرقي أفضل بدنيا بسبب مشاركته في المباريات الفترة الأخيرة، ننظر للاعبين الأجهز للمشاركة وليس الأفضل في الوقت الحالي، بالنسبة لخالد بوطيب لم أشاهد أنه يعاني من أي إصابة، هناك ألم خفيف في الركبة اليُمنى ولكنه يؤدي بروح قتالية عالية، أحمد السيد زيزو لن يكون متواجد في المباراة المقبلة بسبب ظروف حفل زفافه". وأتم: "شيكابالا يتدرب بشكل طبيعي.