رغم الموافقة.. انتقال ديبالا إلى توتنهام مهدد بالفشل

اقترب الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، من الإنضمام إلى صفوف توتنهام الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الحالية.

وقالت صحيفة صن الإنجليزية أن باولو ديبالا وافق على شروط شخصية للانضمام إلى توتنهام، بعد تعثر إنضمامه إلى مانشستر

يونايتد بسبب مطالبه المادية.

وتابعت "توتناهم مستعد لقبول طلبات اللاعب، للحصول على خدماته الموسم المقبل".

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فيما أوضحت صحيفة الإندبندنت " وافق نادي شمال لندن على شروط شخصية مع

ديبالا، لكن حقوق الصور الخاصة باللاعب اللاعب المملوكة لشركة Star Image Company اوقفت الصفقة"

وتابعت "من الصعب أن يتم حل هذه امشكلة قبل غلق باب الإنتقالات الصيفية مساء اليوم الخميس، مما قد يؤدي لعرقلة الصفقة".

يذكر ان باب الإنتقالات الصيفية في إنجلترا، سيتم إغلاقه مساء اليوم الخميس.