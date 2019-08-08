آرسنال يقترب من حسم التعاقد مع كيران تيرني

اقترب نادي آرسنال من حسم التعاقد مع كيران تيرني، لاعب فريق سيلتك الإسكتلندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال صحيفة "صن" البريطانية أن المدافع صاحب الـ22 عام، سيتوجه إلى النادي الإنجليزي، لمناقشة تفاصيل التعاقد والخضوع للفحص

الطبي، قبل إنتهاء موسم الإنتقالات.

وأضافت "آرسنال قدم عرضًا من قبل، ولكنه قوبل بالرفض من الجانب الأسكتلندي، الذي طلب مقابل مادي أعلى، ليضطر الجانرز للموافقة للحصول على

خدمات اللاعب".

وتابعت "مع إنتهاء التعاقد تمامًا سيصبح اللاعب جاهز للظهور الأول، نهاية هذا الأسبوع في المباراة الإفتتاحية للدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل".

يذكر أن فترة الإنتقالات الصيفية تنتهي مساء غد الخميس، وستنقذ صفقة تيراني آرسنال، الذي كان يبحث عن التعاقد مع مدافع لتدعيم دفاع الفريق قبل الموسم الجديد.