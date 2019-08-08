إيفرتون يتعاقد مع نجم موناكو الفرنسي

تمكن نادي إيفرتون الإنجليزي، من ضم جبريل سيديبي لاعب موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء. وأعلن النادي الإنجليزي اليوم الاربعاء، عبر موقعه الرسمي، عن ضم الظهير الأيسر لفريق موناكو، في سادس صفقات الفريق التي أبرمها خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجارية. ضم الظهير الأيسر لفريق موناكو، في سادس صفقات الفريق التي أبرمها خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجارية. وتمكن سيديبي من حصد لقب الدوري الفرنسي مع موناكو، في موسم 2016/2017، وشارك في 27 هدف للفريق خلال الموسم الماضي. الفرنسي مع موناكو، في موسم 2016/2017، وشارك في 27 هدف للفريق خلال الموسم الماضي. يذكر أن فترة الإنتقالات الصيفية في إنجلترا ستنتهي مساء غد الخميس، وبالتالي قد تصبح صفقة سيديبي أخر صفقات إيفرتون، قبل بداية الدوري الإنجليزي الممتاز.

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