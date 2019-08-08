ريال مدريد يصدر بيان حول إصابة أسينسيو

أوضح ريال مدريد الإسباني، موقف إصابة اللاعب ماركو أسينسيو، والذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة الفريقالودية أمام آرسنال.
وقال النادي الإسباني عبر بيان رسمي أن أسينسيو أجرى جراحةناجحة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.
وواصل البيان"سيستمر اللاعب في المستشفى لحين تحسن حالته الطبية، بشكل يسمح له بالمغادرة، وبعد ذلك سيبدأ البرنامج العلاجي".
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