ريال مدريد يصدر بيان حول إصابة أسينسيو

أوضح ريال مدريد الإسباني، موقف إصابة اللاعب ماركو أسينسيو، والذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة الفريق الودية أمام آرسنال. الودية أمام آرسنال. وقال النادي الإسباني عبر بيان رسمي أن أسينسيو أجرى جراحة ناجحة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى. ناجحة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى. وواصل البيان"سيستمر اللاعب في المستشفى لحين تحسن حالته الطبية، بشكل يسمح له بالمغادرة، وبعد ذلك سيبدأ البرنامج العلاجي".

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