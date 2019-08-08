ناشئي "البطل الأوليمبي" يفوز على وادي دجلة برباعية

نجح فريق الناشئين بنادي البطل الأوليمبي تحت 15 سنة - مواليد 2004 - في الفوز على نادي وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف ، وذلك ضمن إستعدادات الفريق لدوري السوبر بمنطقة الجيزة بالموسم القادم.
وتخضع فرق الناشئين والشباب بنادي البطل الأوليمبي لفترة الإعداد منذمنتصف الشهر قبل الماضي ، حيث خاضت الفرق أكثر من مباراة مع فرق الدوري الممتاز والدوري الممتاز "ب" مثل نادي طلائع الجيش ونادي النجوم ونادي السكة الحديد.
ويسعى نادي البطل الأوليمبي في إختيار قوائمالفرق في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية من خلال إختبار اللاعبين في المباريات الودية ، وذلك للوقوف على اللاعبين الأمثل لتمثيل الفرق في دوريات منطقة الجيزة وقطاعات القاهرة الكبرى في الموسم الجديد.
وكان قد أعلن سيد رياض المشرف العام على الكرة بنادي البطل الأوليمبي أن النادي يفتح أبوابه لجميع اللاعبين الموهوبين من أجل الإنضمام للفريق في الموسم الجديد.
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