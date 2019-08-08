إنتقال ليروي ساني إلى بايرن ميونخ مهدد بالفشل

ذكرت تقارير صحفية أن صفقة إنتقال الألماني ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي، إلى صفوف بايرن ميونخ، باتت مهددة بالفشل.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن السيتي والبايرن لم يتمكنا من التوصل إلى إتفاق بشأن صفقة ساني، كما أن المطالب المالية للفريق الإنجليزي باتت تشكل عائق.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة مانشستر سيتي، طلبت الحصول على 135 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل ساني، وهو ما جعل الصفقة تتباطأ.

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أضافت "كما أن الإصابة التي تعرض لها ساني في الركبة، خلال مباراة ليفربول في الدرع الخيرية، زادت الصعوبات لضم

اللاعب، خاصة وإنها قد تكون أسوأ مما أعتقد الجميع، بعد أن كان هناك أمل بعدم خطورتها ولكن تبين عكس ذلك".

يذكر أن نادي بايرن ميونخ يبحث عن صفقة هجومية قوية لتدعيم الفريق، بعد رحيل الثنائي المخضرم فرانك ريبيري وآريين روبن.

ونال الفريق البافاري، إنتقادات واسعة، لعدم تمكنه من إبرام صفقة قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.