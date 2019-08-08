رسميًا.. يوفنتوس يتعاقد مع دانيلو ورحيل كانسيلو إلى السيتي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع البرازيلي دانيلو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة تبادلية.
وأوضح يوفنتوس عبر موقعه الرسمي، أنه توصل إلىإتفاق لضم دانيلو لمدة 5 سنوات مقابل 37 مليون يورو، مقابل رحيل البرتغالي جواو كانسيلو إلى صفوف مانشستر سيتي.
وانتقل كانسيلو إلى السيتي مقابل 65 مليون يورو، يتم دفعها على مدار 3 سنوات، ليتمكن الفريق الإنجليزي من دعم صفوفه بصفقة جديدة، قد تكون الأخيرة مع غلق باب الإنتقالات الصيفية مساء غد الخميس.
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