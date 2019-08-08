إيدين هازارد: هدفي اليوم سيمنحني الثقة مع ريال مدريد

أعرب البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بتسجيل أول أهدافه بقميص الملكي.
وكان هازارد تمكن من تسجيل هدف رائع في مواجهة ريال مدريد أمام ريد بول سالزبورج النمساوي، فياللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم.
وقال هازارد في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "على الرغم من كونها مباراة ودية إلا إني سعيد للغاية،هذا الهدف سيمنحني الثقة للتسجيل".
وواصل "حين أكون في الملعب أريد الفوز، كما أني أسعى للتسجيل وكنت أنتظر ذلك، في المباريات الأخيرة".
وواصل "مازلنا نستعد للموسم الجديد، وأمامنا 10 أيام قبل أول مباريات الليجا، وعلينا التركيز ومواصلة العمل لكي نبدأ الدوري بقوة".
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