التعادل السلبي يحسم مواجهة السعودية والبحرين



حسم التعادل السلبي، الأربعاء، مباراة المنتخب السعودي مع نظيره البحريني، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا لكرة القدم، والمقامة في العراق.



جاء الشوط الأول متوازنا من الطرفين، ولم يشهد خطورة كبيرة على المرميين، وافتقد كل فريق للتمرير الناجح من وسط الملعب للهجوم.



في الشوط الثاني، زاد إيقاع اللعب وأصبح أسرع، وشهد مجموعة من الفرص ولكن وجدت تألقا كبيرا من الدفاع في الجانبين، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.



وتقام في وقت لاحق اليوم الأربعاء، المباراة الثانية لنفس الجولة للمجموعة ذاتها، وتجمع الكويت مع الأردن.



بهذه النتيجة، تتصدر البحرين المجموعة برصيد 4 نقاط، والكويت الثاني برصيد 3 نقاط، والسعودية الثالث بنقطة واحدة، والأردن الرابع دون رصيد من النقاط.



المصدر: وكالات

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