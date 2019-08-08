رياضة | باريس سان جيرمان يطلب ثنائي ريال مدريد من أجل ترك نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يطلب ثنائي ريال مدريد من أجل ترك نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يزيد الحصول على خدمات ثنائي ريال مدريد الإسباني، كايلور نافاس ولوكا مودريتش من أجل تسهيل مهمة انتقال لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا لصفوف الفريق الملكي.

وقال خوسيه ألفاريز آيا مقدم برنامج "الشيرينفيتو" الإسباني أن الأسماء المطروحة في عملية نيمار والتي تعجب باريس سان جيرمان هي كايلور نافاس و لوكا مودريتش.

وأضاف ألفاريز :"العملية تستمر في مسارها و نيمار قريب من ريال مدريد وبات بعيدًا عن برشلونة".