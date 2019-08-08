رياضة | تركي آل الشيخ روح تغذي الفن والرياضة

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تلك الشعلة التي أنارت من بعيد لتنطلق من الرياض داخل صفوف وزارة الداخلية حتى صعد إلى رتبة النقيب، ليعمل بعدها في مكتب وزير الدفاع وفي ديوان ولي العهد منذ 2015.

نجاحاته المعطائه جعلته مقربا من سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ليملك زمام الأمور في هيئة الرياضة، والتي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة التي قضاهاه التي تقارب سنة واحدة وثلاثة أشهر.

في تلك الفترة التي عمل فيها بهيئة الرياضة كان حديث الساعة، ليس ع المستوى المحلي فقط، بل تخطى ذلك ليصبح الاسم الأبرز في الدول العربية خلال تلك الفترة والوجيزة.

إنجازات تركي آل الشيخ كلنت هي من تتتحدث عنه، كونه رجل أفعال، ليتخذ التخطيط والإدارة الحكيمة مسلكا له، وكانت السبب في نجاحه المستمر والمعطاء فس شتى المجالات التي عمل بها.

الاتزان في الأداء الذي سار عليه آل الشيخ في هيئة الرياضة بين إحداث طفرة على المستوى المحلي، لم يمنعه من إثارة الضجيج الإيجابي في أقوى الدوريات العربية، وأهمها الدوري المصري. Advertisements

مكانته وتميزه في عمله جعل رموز الرياضة المصرية ترحب به، كونه الرجل الأنسب في المناصب الإدارية، والتي نال من خلالها الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، وصاحب أكبر الصفقات في تاريخ الكرة المصرية، حتى ساد احساس داخلي تغلغل في أعماق الرياضة المصرية في وقت وجيز.

عرف كل صغيرة وكبيرة من خلال فريق عمل ناجح حاطه من كل جانب، حتى ترك النادي الأهلي في سلام، وامتلك نادي بيراميدز "الأسيوطي" سابقاً والصاعد من دوري الدرجة الثانية، الذي نافس الأهلي والزمالك على الصدارة حتى ظل في المربع الذهبي.

لم ينسى آل الشيخ أهم هواياته وكتابته للشعر العذب الذي غذى روح مستمعي عمالقة الفن أمثال عمرو دياب ومحمد عبده وكاظم الساهر وماجد المهندس وعبد المجيد عبدالله ورابح صقر.

كلماته صارت على كل لسان في العالم وأشهرها أغنية "بحبك أنا" من ألحان عمرو مصطفى وغناء عمرو دياب.

وسط كل تلك النجاحات التي غزت الرياضة والفن، انتقل آل الشسخ إلى نجاح آخر، ليدخل عالم الترويج للسياحة الداخلية في المملكة ويتملك زمام هيئة الترفيه، ليكون الاسم الأول فيها مجدداً حتى تداولت اخبار التطوير في المملكة وكأنها تحدث في مصر أو بلد عربي.

رحل بطريقة أخرى وبشكل لطيف عن الاستثمار الرياضي في مصر إلى الدوري الاسباني ليمتلك نادي ألميريا، ويخوض سباق آخر أوروبي، لكنه لم يخسر ما فعله بمصر وكون مجموعة كبيرة من الصداقات التي استمرت بدعمه المتواصل لتلك الأندية التي تعامل معها.