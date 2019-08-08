رياضة | سبورت: نيمار اتخذ قراره النهائي وأبلغ بِه ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبورت: نيمار اتخذ قراره النهائي وأبلغ بِه ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أسبانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، اقترب بقوة من الانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الاسباني. وذكرت صحيفة " TYC SPORT" أن البرازيلي نيمار اتصل بزميله السابق ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني وأبلغه بأنه سينتفل لصفوف نادي ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. وكان نيمار ارتبط بالانتقال لصفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي، ولكن يرفض نادي باريس سان جيرمان عودة اللاعب للنادي الكتالوني نظرا لوجود خلافات بين الناديين.

Advertisements