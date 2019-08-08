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رياضة | سبورت: نيمار اتخذ قراره النهائي وأبلغ بِه ميسي

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كشفت تقارير صحفية أسبانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، اقترب بقوة من الانتقال لصفوف نادي الاسباني.

وذكرت صحيفة " TYC SPORT" أن البرازيلي نيمار اتصل بزميله السابق ليونيل ميسي نجم الاسباني وأبلغه بأنه سينتفل لصفوف نادي ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكان نيمار ارتبط بالانتقال لصفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي، ولكن يرفض نادي باريس سان جيرمان عودة اللاعب للنادي الكتالوني نظرا لوجود خلافات بين الناديين.

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