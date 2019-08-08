رياضة | نتائج مباريات الأربعاء لأندية القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج مباريات الأربعاء لأندية القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم الأربعاء عدد من المباريات الودية، لأندية دوري القسم الثاني، استعداداً للموسم الجديد من المسابقة.

وشهدت المواجهات الدفع ببعض الوجوة الجديدة، بجانب اللاعبين القدامى، لحرص كل مدير فني على إختبار بعض اللاعببن، بجانب تحقيق مزيد من التجانس بين اللاعبين.