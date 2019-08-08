رياضة | أخبار برشلونة اليوم: البرسا يخسر أمام الريال في الصفقة الكبري ونيمار يُخبر ميسي بفريقه الجديد والحلم ينهار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم: البرسا يخسر أمام الريال في الصفقة الكبري ونيمار يُخبر ميسي بفريقه الجديد والحلم ينهار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019 العديد من الأحداث الساخنة والأخبار الهامة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، أبرزها ابتعاد صفقة "نيمار" لاعب باريس سان جيرمان عن البارسا.

وإليكم أهم أخبار برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 7 - 8 - 2019:-

تعرف على عرض توتنهام المغري لضم كوتينيو

بدأ العد التنازلي على إتمام صفقة انمضما فيليب كوتينيو أغلى توقيع في برشلونة إلى الدوري الانجليزي وبالتحديد ناد توتنهام الذي قدم عرضاً مغرياً لضم البرازيلي كإعارة.

وقالت قناة "Cuatro" أن كوتينيو يعيش ساعاته الأخيرة كلاعب لبرشلونة وسيكون لاعباً لنادي توتنهام على سبيل الاِعارة مُقابل 25 مليون يورو بجانب خيار شراء ومُرتب 11 مليون يورو.

وأوضحت القناة عبر تقريرها، أن سوق الانتقالات الانجليزية تُغلق غداً والصفقة تنافس الزمن.

كما لا يزال كوتينيو حالياً يتدرب تحت قيادة إرنستو فالفيردي في ميامي بينما وجهته القادمة هي بالتأكيد لندن.

كيف يدفع برشلونة راتب نيمار؟

أصبح الانضمام إلى برشلونة هذا الصيف هو بمثابة أولوية بالنسبة للنجم البرازيلي نيمار جونيور الذي يرغب بقوة في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة "سبورت" أن ريال مدريد مهتم بضم نيمار لسانتياجو برنابيو خاصةً أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي دائماً ما كام يريد ضم اللاعب البرازيلي.

فيما يعد نادي برشلونة أيضاً ضمن الأندية الراغبة في الحصول على خدمات نيمار بالإضافة لوجود الثلاثي الهجومي نيمار وجريزمان وسواريز مما يعني أن البارسا سيملك خط هجوم ناري.

وشرحت قناة "laSextaTV" كيفية تسديد برشلونة لراتب نيمار والتي يمكن أن تتم من خلال مبلغ 3 ملايين من بيع مالكوم بجانب5 ملايين من بيع أو إعارة إيفان راكيتيتش وأيضاً 12 مليوناً من صفقة رحيل كوتينيو للدوري الانجليزي حال تمت.

نيمار يخبر ميسي بوجهته القادمة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نادي ريال مدريد يقترب من إغلاق الاتفاق مع باريس سان جيرمان من أجل ضم البرازيلي نيمار جونيور وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نيمار قد أعلن رغبته النهائية بالرحيل عن صفوف باريس بعد توتر علاقته مع رئيس النادي ناصر الخليفي الذي أبدى موافقة ببيع اللاعب شرط الحصول على المقابل المادي كاملاً.

ووفقًا لصحيفة سبورت، قدم فلورنتينو بيريز عرضًا بقيمة 120 مليون يورو، وفي حالة قبول العرض الرسمي من قبل الإدارة الفرنسية، سيتعين على مدريد الجلوس ومناقشة الأمور الشخصية مع نيمار، الذي يبدو أنه يرغب في اللعب مع برشلونة.

فيما قال موقع "TyC Sport" الأرجنتيني، أن نيمار قد أخبر ليونيل ميسي نجم برشلونة بأن وجهته المقبلة ستكون ريال مدريد.

وكان نيمار قد انتقل للعب في باريس سان جيمان قادماً من برشلونة في 2017 مقابل دفع مبلغ 222 مليون وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

بعد رفضه الانتقال لتوتنهام.. كوتينيو يقع في ورطة كبيرة

كشفت تقارير إذاعية إسبانية، أن النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب وسط برشلونة الإسبانى، رفض الانتقال إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذى أبدى رغبته فى ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة "RAC1" الإسبانية، فإنه إذا لم يذهب كوتينهو الى توتنهام يبدو انه سوف يستمر، وفقاً لمصادرنا داخل الإدارة أنه لايوجد أي عروض من أجل النجم البرازيلي.

ومن الجدير بالذكر ان مصير كوتينيو صار غامضًا، وخاصة فى ظل رغبة مسؤولي برشلونة في التخلص من اللاعب لتمويل صفقة مواطنه نيمار من باريس سان جيرمان.

وأصبح نيمار قريبًا من العودة لملعب كا بعدما ضغط بشدة على إدارة ناديه الفرنسى للعودة إلى البلوجرانا مرة أخرى بعد رحيله فى صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

باريس يفرض شروطًا صعبة على برشلونة مقابل عودة نيمار

كشفت وسائل إعلام كتالونية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي، حدد شروطه للموافقة على رحيل نجمه البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا نجم الفريق إلى نادي برشلونة الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "راك 1" الكتالونية، فإن نادي العاصمة الفرنسية، قد طلب كلا من إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي وعثمان ديمبلي ومبلغ من المال من أجل عودة نيمار للبارسا.

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وأشارت الإذاعة الإسبانية، إلى أن نيمار قرر عدم الاستمرار مع النادي الفرنسي والرحيل عنه في الميركاتو الصيفي الحالي والعودة إلى برشلونة.

باريس سان جيرمان يصدم برشلونة.. ويُحدد فريق "نيمار" الجديد

كشفت تقارير إعلامية أن باريس سان جيرمان يفضل إنتقال البرازيلي "نيمار" لاعب الفريق إلي نادي ريال مدريد عن إنتقاله لناديه السابق برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال الصحفي البرشلوني الموثوق به جيرارد روميرو في تصريحات لإذاعة " RAC 1" أن باريس سان جيرمان علي استعدادا تام للموافقة على انتقال "نيمار" إلي ريال مدريد وليس برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأرجع "روميرو" سبب تفضيل باريس سان جيرمان انتقال اللاعب البرازيلي لريال مدريد عن عودته لبرشلونة، بسبب العلاقة السيئة بين النادي الكتالوني والنادي الباريسي خلال الفترة الحالية.

يذكر أن برشلونة وريال مدريد يتنافسان بقوة لحسم صفقة البرازيلي نيمار خلال الأيام الحالية.

باريس سان جيرمان يحدد شروطه للموافقة على رحيل نيمار إلى برشلونة

كشفت وسائل إعلام عالمية أن باريس سان جيرمان الفرنسي حدد شروطه للموافقة على رحيل نجمه نيمار دا سيلفا نجم الفريق إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت شبكة RAC1 العالمية بأن PSG طلب ضم كلا من ثلاثي برشلونة راكيتيتش وأومتيتي وديمبلي بالإضافة إلى مبلغ من المال من أجل الاستغناء عن نيمار.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن نيمار قرر عدم الاستمرار مع النادي الفرنسي والرحيل عنه في الميركاتو الصيفي الحالي والعودة إلى برشلونة.

ضربة قاضية لأحلام برشلونة

ذكرت تقارير صحفية بريطانية آخر تطورات رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني والعروض التي وصلته في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية أن كوتينيو ارتبط بالرحيل عن البرسا وأنه نال اهتمام العديد من الأندية الإنجليزية على رأسهم توتنهام الذي عرض ضمه على سبيل الإعارة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن كوتينيو رفض الإنضمام إلى توتنهام لأنه لا يرغب في الرحيل إلى الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن كوتينيو عاش موسمًا صعبًا مع البلوجرانا وفشل في تقديم المستوى المأمول منه وواجه انتقادات لاذعة من جماهير الكامب نو.

سان جيرمان يطلب"ثلاثي" برشلونة لبيع "نيمار"

حدد باريس سان جيرمان الفرنسي شروطه من أجل بيع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت تقارير إسبانية حسب راديو كاتالونيا إلى أن باريس سان جيرمان طلب كل من راكيتيتش وأومتيتي وعثمان ديمبلي بالإضافة إلى مبلغ من المال للموافقة على التخلي عن نيمار.

يذكر أن نيمار دا سيلفا قد رحل عن صفوف البارسا في صيف موسم 2017، بعد كسر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قيمة الشرط الجزائي في عقده.

ضحية جديدة في برشلونة

اقترب التشيلي أرتورو فيدال لاعب برشلونة الإسباني من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً، لكثرة اللاعبين في خط وسط الفريق الإسباني.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو‏ إلى إن النادي سوف يستمع لعروض فيدال، حيث لديه مهتمين في إيطاليا، لكن الى الان لم يصل اي عرض الى مكاتب الكامب نو من أجل التشيلي.

يذكر أن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة قد رفض في الأيام الماضية رحيل فيدال، وأعلن تمسكه باللاعب وأنه سيكون من ركائز الفريق في الموسم المقبل.

مدافع برشلونة يهين "ميسي" ويتمنى موته

أعادت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية بإعادة، نشر تغريدات جونيور فريبو ظهير أيسر برشلونة الإسباني تضمنت إساءات بالغة للأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي للنادي الكتالوني.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن فريبو قد نشر عدة تغريدات حينما كان عمره 15 عاما، وجه فيها سبابًا للأرجنتيني ميسي كما تمنى له الموت خلالها.

وأشارت "سبورت بيلد" فى تقريرها، إن والد اللاعب الشاب، هو السبب فى نشر هذه التغريدات المسيئة للبرغوث، كونه أحد المشجعين المتعصبين لريال مدريد، الغريم التقليدي لبرشلونة.