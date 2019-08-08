رياضة | نيمار إلى ريال مدريد مقابل هذا الثنائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار إلى ريال مدريد مقابل هذا الثنائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستعد نادي ريال مدريد لحسم صم البرازيلي نيمار جونيور من باريس سان جيرمان وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال الصحفي الإسباني الشهير خوسيه ألفاريز عبر برنامج "الشيرينجيتو" أن الأسماء التي يتم النظر فيها في عملية صفقة نيمار وهذا الاهتمام الذي من جانب باريس هم هؤلاء، كيلور نافاس ولوكا مودريتش بالإضافة إلى المال.
وأشار ألفايز أن العملية مستمرة في مسارها والبرازيلي قريب من ريال مدريد هذا الصسف وسط ترقب جاد من برشلونة.
الجدير بالذكر أن نيمار قد انتقل لصفوف باريس سان جيرمان في صبف 2017 قادماً من باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون.