رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يهزم برشلونة في صفقة القرن وحلم زيدان الأكبر على أعتاب سانتياجو برنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يهزم برشلونة في صفقة القرن وحلم زيدان الأكبر على أعتاب سانتياجو برنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها . وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- نجم ريال مدريد على رادار ميلان

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مراقبة ميلان لتحركات سوق الانتقالات في ريال مدريد لتحقيق هدفه والتعاقد مع لوكا مودريتش نجم الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ميلان يطمح في تعاقد ريال مدريد مع أحد لاعبي خط الوسط على رأسهم دوني فان دي بيك آياكس أو بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد أو كريستيان إريكسن نجم توتنهام حتى يبدأ المفاوضات لضم لوكا مودريتش نجم الميرينجي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيتعاقد هذا الصيف مع لاعب أو اثنين من الثلاثي فان دي بيك وبوجبا وإريكسن.

والمحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من رغبة ميلان في ضم مودريتش لكن هناك عقبتان ستواجهه إذا تعاقد ريال مدريد مع صفقات مميزة وهما قيمة انتقال لوكا مودريتش وراتبه.

- نجم باريس سان جيرمان بديل بوجبا في ريال مدريد

أفادت وسائل إعلام عالمية أن ريال مدريد ينوي الدخول في مفاوضات التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سليفا نجم باريس سان جيرمان بشرط واحد.

وأكدت شبكة ESPN العالمية أن ريال مدريد سيكون أحد المنافسين على ضم نيمار إذا فشل في ضم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي.

وكشفت الشبكة العالمية أن PSG يرغب في بيع نيمار ولكن لديه شكوك بوجود أندية مستعدة لدفع 222 مليون يورو قيمة الاستغناء عن النجم البرازيلي.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن باريس سان جيرمان يفضل المفاوضات على بيع نيمار بشكل نهائي بدلا من الإعارة مع أحقية الشراء.

وألمحت الشبكة العالمية إلى العلاقة الممتازة بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان والاي ستسهل كثيرا من إتمام الصفقة.

وأوضحت الشبكة العالمية أن نيمار يعتبر دائمًا أحد أهداف بيريز في الميركاتو الصيفي ويسعى منذ سنوات لضمه إلى قلعة السانتياجو برنابيو.

- ليفربول يكشف حقيقة اهتمام ريال مدريد بنجمه

كشف ​ليفربول​ حقيقة اهتمام ​ريال مدريد​ بضم نجمه ​فابينيو​ في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونفت صحيفة ليفربول إيكو البريطانية التقارير الصادرة من أميركا الجنوبية التي أكدت فيها أن ليفربول عقد صفقة مع ريال مدريد بلغت 65 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو من أجل التخلي عن فابينيو إلى ريال مديد فور انطلاق الموسم الجديد.

ونقلت الصحيفة البريطانية عنوان صحيفة الكولومبيانو الذي قالت فيه التالي: "حصري .. اتفاق تام بين ريال مدريد وليفربول .. سيكون فابينيو لاعبًا في ريال مدريد قبل غلق سوق الانتقالات وسيوقع حتى عام 2024 وسيتقاضى مبلغ 7.5 ملايين يورو سنويًا.

- صدام مدوي بين زيدان وبيريز

دخل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد في صدام قوي مع بيريز رئيس النادي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وجاء الصدام بين الثنائي لرغبة الرئيس بيريز في التعاقد مع نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان فيما يرغب زيدان في التعاقد مع مواطنه بوجبا لاعب وسط اليونايتد.

ويري بيريز صعوبة دفع المبلغ المطلوب في صفقة بوجبا ولذلك طرح على باريس سان جيرمان الحصول على نيمار على سبيل الإعارة أو عن طريق دفع مبلغ مالي بجانب مودريتش وهو ما أغضب زيدان الذي يريد بول بوجبا بأي ثمن.

- العرض الذي لا يمكن رفضه.. ريال مدريد يطعن برشلونة في صفقة نيمار

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل حول تقديم نادي ريال مدريد عرضاً خرافياً للتعاقد مع البرازيلي نيمار مهاجم سان جيرمان.

وافادت صحيفة سبورت الكتالونية أن ريال مدريد عرض على باريس سان جيرمان 120 مليون يورو بجانب التضحية بالكرواتي لوكا مودريتش.

ويتفاوض ريال مدريد حالياً مع باريس على الصفقة حيث يرغب النادي الفرنسي في منح نيمار لريال مدريد بدلا من برشلونة بالصيف الجاري.

- هازارد يسجل أول أهدافه مع ريال مدريد

قص النجم البلجيكي إيدين هازراد شريط أهدافه مع نادي ريال مدريد الذي انضم لتمثيل صفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء أول أهداف هازارد بقميص ريال مدريد في مرمى سالزبورغ بالمباراة الودية المقامة على ملعب "رد بول أرينا" بالدقيقة 19 من أسيست كريم بنزيما.

وانضم هازرد لصفوف ريال مدريد قادماً من تشيلسي بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين.

وعلى صعيد آخر؛ يلعب نادي ريال مدريد مباراة ودية جديد أمام روما الإيطالي يوم الأحد المقبل الموافق 11 من الشهر الجاري.

- إريكسن يقرب بوجبا من ريال مدريد

تواصل نادي مانشستر يونايتد لاتفاق مع كريستيان إريكسن لتمثيل صفوف الفريق حتى 5 مواسم مقبلة ويتبقى فقط أن يتم التواصل مع توتنهام حول الأمور المادي حيثُ يطلب النادي الحصول على 90 مليون يورو ومن ثم سيسمح له بالرحيل.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن إريكسن يعد تدعيماً لصفوف مانشستر يونياتد الذي يرغب مدربه في التواجد بالمراكز الأربعة الأولى أما توتنهام حالياً يتفاوض مع بديل الدنماركي وهو فيليب كوتينيو من برشلونة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة إتمام الاتفاق بين الناديين قبل إغلاق سوق انتقالات البريميرليج فأن بول بوجبا سيكون أمام حرية مغادرة أولد ترافورد والذهاب إلى ريال مدريد الذي يمكن أن يسجل لاعبين حتى يوم 2 سبتمبر القادم.

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وكان ريال مدريد قريباً من ضم بعض اللاعبيم خلال الفترة الحالية مثل فان دي بيك لاعب وسط أياكس بالإضافة إلى حلم فلورنتينو بيريز بالتوقيع مع بوجبا نجم منتخب فرنسا.

- مفاجأة.. زيدان يتسبب في إفساد صفقة ريال مدريد الكبري

كشفت الإعلامية الاسبانية فينيستا جارسيا عن مفاجأة صادمة لعشاق نادي ريال مدريد بخصوص صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.

وأكدت "جارسيا" في تصريحات اليوم الأربعاء، على صعوبة إنتقال "نيمار" إلي ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يرفض التعاقد مع "نيمار" ولا يريد اللاعب في تشكيلة الفريق الملكي بالموسم الجديد.

وأوضحت أن "زيدان" يستهدف الحصول على خدمات مواطنه الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن ريال مدريد يتفاوض مع إدارة باريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدمات "نيمار" خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لكنه يواجه منافسة شرسة من جانب غريمه برشلونة لحسم الصفقة.

- ريال مدريد يستقر على بديل بوجبا

إستقر نادي ريال مدريد لكرة القدم على الصفقة البديلة بعد تعت صفقة الفرنسي بول بوجبا.

ووفقاً للصحيفة البرتغالية "ريكورد" أن ريال مدريد يرغب في ضم برونو فرنانديز لاعب خط وسط سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وأصبح لاعب خط الوسط البرتغالي واحد من أكثر اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات الصيفية الحالية ، حيث حصل على عروض من الأندية الكبرى في أوروبا خلال الأسابيع الماضية.

ويبدو أن مستقبله اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً قد أصبح بعيد عن الاستمرار في سبورتنج لشبونة بسبب الاغراءات التي نالها من مانشستر يونايتد وتوتنهام والآن من جانب المرينجي.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد سيقدم عرضه الرسمي الأول في الساعات القليلة المقبلة من أجل التوقيع مع اللاعب بأسرع وقت ممكن بمساعدة خورخي مينديز وكيل اللاعب فرنانديز.

- أسطورة ألمانيا يوضح سبب فشل رودريجيز مع ريال مدريد.. والنادي الأنسب له

تحدث أسطورة بايرن ميونيخ الألماني لوثار ماتيوس، عن أزمة النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز مع ناديه ريال مدريد الإسباني، خاصة أنه يقترب من الرحيل خلال الصيف الحالي.

وقال ماتيوس في تصريحات صحفية: "أنا حقاً أحب هذا اللاعب ، لكنه يحتاج إلى إشركه في موقع معين على أرض الملعب ، لا يعتمد بايرن ولا ريال مدريد على لاعب رقم 10 في نظامهم".

وأضاف: "خاميس في الهجوم؟ إنه سؤال تكتيكي، إنه لاعب رائع، لكنه لا ينتمي إلى معظم الفرق في أوروبا، وسيكون نابولي خيارًا جيدًا بالنسبة له مع أنشيلوتي كمدرب سيكون أكثر حرية على في الملعب".

واختتم بقوله: "خاميس لا يرتاح عندما لا يلعب رقم 10 أو عند إعطاءه مهام دفاعية، على سبيل المثال مع كولومبيا، يلعب خلف المهاجم ويمكنه التحرك بحرية لا يوجد الكثير من الفرق الكبيرة التي تلعب بعشرة لاعبين".

-شرط نيمار للرحيل إلى ريال مدريد

كشف "راديو كتالونيا" اليوم الأربعاء، عن حقيقة العروض المقدمة من بعض الأندية لضم نيمار جونيور من باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وقال الإعلامي مارسيلو بيشلير عبر "راديو كتالونيا" أنه لا يوجد عرض من مانشستر يونايتد أو ريال مدريد أو حتى برشلونة لضم نيمار من باريس.

وأضاف في حديثه أن نيمار ينتظر الرحيل إلى برشلونة، ويعتبر بالنسبه للنادي أولوية ولكن إذا رأى البرازيلي أن هذا الخيار قد "مات" فسوف يستمع إلى عروض الأندية الأخرى.

ويذكر أن صحيفة "سبورت" الإسبانية قد أكدت أن نيمار يقترب من ريال مدريد ويتبقى فقط الاتفاق على المقابل المادي وبعض الأمور الشخصية الخاصة باللاعب.

وفشل نيمار في التأقلم مع أجواء باريس منذ قدومه في 2017 من برشلونة بعدما تم دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون.

-ريال مدريد يطعن برشلونة ويقدم أول عرض رسمي لصفقة القرن

كشفت تقارير إذاعية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني قد بدأ منذ يوم أمس في المفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يريد الأخير بيع نيمار للريال، لا لبرشلونة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ريال مدريد يتقدم بعرض رسمي لـباريس سان جيرمان، وقد تمثل العرض في مبلغ 120 + النجم الكرواتي لوكا مودريتش.

وعلى ذلك فإن الاتفاق وشيك وفلورنتينو بيريز يعمل جاهداً لأتمام الصفقة وينتظر الريال موفقة نيمار الذي يريد الانتقال الى برشلونة والنادي يتوقع ان يظل نيمار ثابتاً في رغبته الانتقال الى برشلونة.

-نيمار يخبر ميسي بوجهته القادمة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نادي ريال مدريد يقترب من إغلاق الاتفاق مع باريس سان جيرمان من أجل ضم البرازيلي نيمار جونيور وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نيمار قد أعلن رغبته النهائية بالرحيل عن صفوف باريس بعد توتر علاقته مع رئيس النادي ناصر الخليفي الذي أبدى موافقة ببيع اللاعب شرط الحصول على المقابل المادي كاملاً.

ووفقًا لصحيفة سبورت، قدم فلورنتينو بيريز عرضًا بقيمة 120 مليون يورو، وفي حالة قبول العرض الرسمي من قبل الإدارة الفرنسية، سيتعين على مدريد الجلوس ومناقشة الأمور الشخصية مع نيمار، الذي يبدو أنه يرغب في اللعب مع برشلونة.

فيما قال موقع "TyC Sport" الأرجنتيني، أن نيمار قد أخبر ليونيل ميسي نجم برشلونة بأن وجهته المقبلة ستكون ريال مدريد.

وكان نيمار قد انتقل للعب في باريس سان جيمان قادماً من برشلونة في 2017 مقابل دفع مبلغ 222 مليون وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده.