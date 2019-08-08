الامارات | لاعب الجزيرة أسانتي إلى الحزم السعودي لموسمين

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الجزيرة أسانتي إلى الحزم السعودي لموسمين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة موافقتها الرسمية على انتقال لاعب الوسط الغاني أرنست أسانتي، إلى صفوف فريق الحزم السعودي لمدة موسمين، اعتباراً من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقالت الشركة في بيان رسمي لها إن «أرنست أسانتي (31 عاماً) انتقل للحزم السعودي لمدة موسمين، مع إمكانية التجديد لموسم ثالث».
وكان أسانتي انتقل من نور شيلاند الدنماركي إلى الجزيرة في 30 يونيو 2018.
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