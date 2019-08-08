الامارات | الظفرة يتعادل في وديته الرابعة

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يتعادل في وديته الرابعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة الودية الرابعة التي خاضها فريق الظفرة مساء أول من أمس، أمام فريق إف سي انترليبزيغ الألماني، ضمن المعسكر الخارجي الذي يقيمه «فارس الظفرة» حالياً في مدينة نورمبيرغ الألمانية استعداداً للموسم الكروي الجديد، ودفع مدرب الفريق، الصربي فواك رازوفيتش، بمجموعة من اللاعبين للوقوف على مستوياتهم وتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها في المباريات الودية السابقة.

وتقرّر أن يختتم الفريق معسكره اليوم على أن تعود البعثة مساء يوم غدٍ إلى الدولة، وسيحصل اللاعبون على راحة لمدة خمسة أيام لقضاء عطلة عيد الأضحى مع أسرهم، على أن تستأنف بعدها التدريبات بصورة يومية، وسيخوض الفريق تجارب ودية قبل بداية مشواره في الموسم بمواجهة اتحاد كلباء يوم 30 الجاري ضمن كأس الخليج العربي.

من جهة أخرى، انتقل مدافع فريق الظفرة، المغربي أمين العطوشي لصفوف فريق أبها السعودي، وذلك بعد ان أصبح خارج حسابات المدرب الصربي فواك رازوفيتش، ولعب العطوشي مع الظفرة في الموسم الماضي وظهر في 22 مباراة، لكن النادي فضل عدم استمراره مع الفريق لينتقل إلى الفريق السعودي.