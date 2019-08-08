الامارات | ليفاندوفسكي يطالب بايرن بتعاقدات جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يطالب بايرن بتعاقدات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية بتدعيم صفوفه والتعاقد مع ثلاثة لاعبين على الأقل من أجل تعويض رحيل الجناحين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي «الطائر» آريين روبن مع نهاية الموسم المنصرم.

وصرح المهاجم البولندي في مقابلة مع صحيفة «سبورت بيلد» الأسبوعية «في الهجوم: خسرنا ثلاثة لاعبين هم فرانك ريبيري وآريين روبن و(الكولومبي) خاميس رودريغيز، وحتى الآن لم يتم التعاقد مع أي لاعب جديد لهذه المراكز».

وسبق لليفاندوفسكي (30 عاماً) أن عبر عن عدم رضاه عن السياسة التعاقدية لفريقه، الذي استهل الموسم الحالي بخسارة الكأس السوبر المحلية أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين. كما سقط في المباراة النهائية لدورة «أودي» الدولية الودية التي نظمها على ملعبه امام توتنهام هوتسبر الانجليزي وصيف بطل أوروبا بركلات الترجيح 5-6 بعد التعادل 2-2 في الوقت الاصلي.

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ودعم النادي البافاري صفوفه للموسم الجديد بالتعاقد مع بطلي العالم المدافعين الفرنسيين لوكاس هرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني وبنجامين بافار من شتوتغارت، كما استقدم المهاجم الشاب يان-فيتي آرب (19 عاماً) من هامبورغ. ومازال يحاول استقطاب النجم الدولي لوروا سانيه الذي أصيب أخيراً من مانشستر سيتي الانجليزي.

وتابع ليفاندوفسكي «حتى في حال التعاقد مع سانيه مازلنا نحتاج الى لاعب جناح آخر» من اجل مساندة الثنائي سيرج غنابري والفرنسي كينغلسي كومان، معتبراً أنه سيتم الترحيب «بلاعب وسط دفاعي أو بلاعب وسط هجومي».

ويعاني بايرن الذي يشرف على تدريبه الكرواتي نيكو كوفاتش لإيجاد بدلاء من الطراز الرفيع بعد رحيل العديد من الأسماء، على الرغم من ان صفوفه تعج بالنجوم، وهو أمر يقلق ليفاندوفسكي الذي حذر قائلاً «سيكون من الصعب لعب طوال الموسم مع 13 أو 14 لاعباً محترفاً وأصحاب خبرة»، مضيفاً «امامنا 50 أو 60 مباراة، ولا يجب علينا فقط التفكير في الأسبوع المقبل، بل التفكير بالاشهر الثلاثة أو الاربعة او الخمسة أو الستة المقبلة. لا نملك العدد الكافي من اللاعبين لأجل ذلك. (أولي) هونيس و(كارل هاينتس) رومينيغه يعرفان رأيي».

ووعد رئيس النادي هونيس والرئيس التنفيذي رومينيغه بإجراء تعاقدات جديدة لتعزيز صفوف النادي البافاري للمنافسة بقوة في الموسم الجديد، علماً بأن بايرن حقق ثنائية الدوري والكأس في الموسم المنصرم.