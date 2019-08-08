الامارات | دوري أبوظبي «تي 10» الدولي للكريكيت 15 نوفمبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبوظبي «تي 10» الدولي للكريكيت 15 نوفمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد أبوظبي لاستقبال مشجعي رياضة الكريكيت من مختلف أنحاء العالم، بعد إعلان اتفاقية استضافتها المواسم الخمسة المقبلة لمنافسات دوري أبوظبي «تي 10» الدولي للكريكيت، المعتمد من المجلس الدولي للكريكيت، وذلك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة «أبوظبي»، ليصبح بذلك استاد الشيخ زايد للكريكيت الموطن الجديد للدوري اعتباراً من الموسم الرياضي 2019، الذي يقام خلال الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر.

ويتوقع أن تستقطب هذه المباريات الزوار والسياح من مختلف الجنسيات، إذ تنضم إلى جدول فعاليات أبوظبي الترفيهية والرياضية المفعمة بالتشويق لهذا العام، حيث سينطلق دوري أبوظبي «تي 10» الدولي للكريكيت، الذي يضم قائمة رائعة لنجوم الكريكيت المحترفين، تحت عنوان العديد من قادة الكريكيت الدوليين، وأبطال كأس العالم الحاليين.

ويضم الدوري ثمانية فرق مشاركة (فرسان كيرالا، نمور البنغال، المحاربون الشماليون، باختو، ديكان المصارعون، البنجابية الأساطير، المراثا العرب، وراجبوت)، إضافة إلى لاعبين دوليين، مثل اللاعب يوين يورجان، الفائز بلقب كأس العالم بإنجلترا، إضافة إلى الثنائي السريلانكي أنجيلو ماثيوز ولاسيث مالينجا، والأستراليين المفضلين شين واتسون وكاميرون وايت، حيث يشمل الدوري 29 مباراة على مدار 10 أيام متتالية.

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وظهرت هذه البطولة، التي ينص نظامها على لعب 120 ضربة فقط خلال 90 دقيقة، للمرة الأولى في الدولة عام 2017، وستشهد البطولة في نوفمبر مشاركة ثمانية فرق ضمن منافسات محتدمة لتسجيل أكبر عدد من النقاط في مباريات ذات وتيرة فائقة السرعة، وبمشاركة ألمع نجوم رياضة الكريكيت، من بينهم كريس جايل وشعيب مالك وشين واتسون، إلى جانب قائد المنتخب الباكستاني سارفراز أحمد. من جهته، قال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني: «ستجد البطولة مواهب عالمية وشخصيات كبيرة وأفضل سفراء محتملين للعبة على المستوى العالمي، إضافة إلى أنها تتميز بالسرعة والتنافسية العالية، والتي تلقى إقبالاً كبيراً من قبل سكان إمارة أبوظبي، الأمر الذي دفعنا إلى تنظيم هذا النوع من الرياضات على أرض العاصمة، وستنضم بطولة أبوظبي (T10) للكريكيت إلى أجندة الفعاليات الرياضية البارزة التي تشتهر بها أبوظبي، من بينها جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، وبطولة كأس آسيا لكرة القدم، والأولمبياد الخاص الألعاب العالمية ــ أبوظبي 2019، إذ نهدف من استضافتنا لهذه البطولة إلى الوصول للمزيد من الجماهير، وتعريف المزيد من اللاعبين الشباب والمخضرمين بأنشطة وفعاليات الكريكيت، وغيرها من الرياضات في أبوظبي».

وقال مدير التسويق للوجهات السياحية في قطاع التسويق والاتصال في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سعيد راشد السعيد: «إننا نتطلع إلى الترحيب بعشاق لعبة الكريكيت، سواء كانوا مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة أو من الخارج، لحضور دوري أبوظبي (تي 10) الدولي للكريكيت، حتى يتمكنوا من اكتشاف ما تقدمه وجهتنا غير العادية بأنفسهم». بدوره، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة بطولة أبوظبي «T10» الدولية للكريكت، شاجي الملك: «باتت البطولة تحتل مكانةً بارزة على أجندة الرياضات العالمية للكريكيت، التي حظيت منذ انطلاقها بشعبية كبيرة من قبل اللاعبين والمشجعين، ويمثل الانتقال إلى استاد الشيخ زايد للكريكيت خطوة جديدة نحو تحقيق النجاح والهيمنة على المشهد الرياضي في إحدى أهم العواصم العالمية للرياضية في العالم». وأضاف: «يستقطب الموسم الثالث من هذه البطولة أكثر من 200 ألف مشجع ومشاهد حول العالم، بعد أن شهدت النسخة الماضية ما يزيد على 150 ألف مشجع، لمشاهدة منافسات محتدمة بين الفرق الثمانية المشاركة، وذلك خلال 90 دقيقة على أرض استاد الشيخ زايد للكريكيت».

• 29 مباراة على مدار 10 أيام متتالية تشهدها البطولة في أبوظبي.