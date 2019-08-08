"عموري" يشكر إدارة نادي الهلال وجماهيره

قدم النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" الشكر الي نادي الهلال السعودي وجماهيرها عقب انتهاء مشواره مع الزعيم.

حسمت إدارة نادي الجزيرة الإماراتي صفقة التعاقد مع عمر عبد الرحمن عموري لاعب العين الإماراتي الذي كان معارا للهلال السعودي ورفض الزعيم تجديد عقده.

عمر عبد الرحمن وقع على عقد انتقاله للجزيرة لمدة 3 سنوات مقبلة في صفقة انتقال حر.

وكتب عموري عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر :" أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال السعودي على كل ما قدموه لي خلال وجودي في صفوف الفريق العريق صاحب التاريخ المضيء".

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تابع :" يطيب لي أن أشكر نجم الكرة السعودية ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأسبق سامي الجابر على دعمه وتشجيعه لي خلال فترة انضمامي للفريق".

أتم :" كل الشكر والتقدير لجمهور الهلال العريق الذي يصنع النجوم ويحفز اللاعبين على الإبداع وكل التوفيق للهلال لن انساكم ابدا وانتم في القلب".

الإصابة حرمت عموري من التألق مع نادي الهلال في الموسم المنصرم عقب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة.