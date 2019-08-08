شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يحسم صفقة عموري بانتقال حر لمدة ٣ سنوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

حسم نادي الجزيرة الإماراتي صفقة انتقال اللاعب عمر عبدالرحمن لمدة 3 سنوات بعد انتهاء عقده مع نادي الهلال، وأعلن اللاعب في تغريدات عبر حسابه في تويتر رحيله عن نادي الهلال.

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وقال: «أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال السعودي على كل ما قدموه لي خلال وجودي في صفوف الفريق العريق صاحب التاريخ المضيء».

وأضاف: «يطيب لي أن أشكر نجم الكرة السعودية ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأسبق سامي الجابر على دعمه وتشجيعه لي خلال فترة انضمامي للفريق».

واختتم تغريداته بقوله: «كل الشكر والتقدير لجمهور الهلال العريق الذي يصنع النجوم ويحفز اللاعبين على الإبداع وكل التوفيق للهلال لن انساكم ابدا وانتم في القلب».