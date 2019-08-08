شكرا لقرائتكم أسوان ينحج في ضم حارس مرمى الأهلى السابق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح نادي أسوان الصاعد حديثا للدوري الممتاز، في التعاقد رسمياً مع مسعد عوض، حارس مرمى النادي الأهلي وحرس الحدود السابق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، لمدة موسمين، في صفقة إنتقال لاعب حر.

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وكان مسعد عوض، رحل عن حرس الحدود، في نهاية الموسم الماضي، بعدما تجربة غير ناجحة للاعب مع الفريق.

وكان أسوان قد نجح في تدعيم صفوف في الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع لاعبين أصحاب خبرات على رأسهم أحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلي السابق، ومحمد طارق أبو العز ونصر رمضان، لاعبا فريق مصر للمقاصة ومحمد أشرف مهاجم وادي دجلة.