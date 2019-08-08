شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يواصل التدريبات المكثفة استعدادا للدوري وكاس محمد السادس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليومية ، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد والتى يتخللها مسابقى الدورى المحلى وكأس محمد السادس للأندية الأبطال. المران اشتمل على التدريبات البدنية مأبرزها عمليات الجرى حول الملعب، ثم تدريبات “الاستيك” والتوازن لزيادة معدلات الأحمال لدى اللاعبين. Advertisements وتألق الثنائى بنسون شيلونجو مهاجم الفريق الدولى ومحمد فوزى حارس المرمى بشكل لافت للنظر. واختتم المران بتقسيمة حماسية بين كافة اللاعبين والتى تم إيقافها عدة مرات لمنحهم التعليمات الفنية ولتصحيح الأخطاء الفنية

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