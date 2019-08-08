شكرا لقرائتكم الترجى يعلق على تأجيل مباراة السوبر الإفريقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رياض تويتى رئيس اللجنة القانونية بنادى الترجى التونسى أن ناديه جاهز لخوض مباراة السوبر أمام الزمالك فى الموعد المحدد سابقا.

أضاف رياض تويتى فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم": "تأجيل المباراة تم من قبل الاتحاد الافريقى لكرة القدم ولا نعلم ما هى الأسباب التى دفعت الاتحاد القارى لاتخاذ مثل هذا القرار".

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ورجح المسئول التونسى القرار لتقدم نادى الوداد بالتماس الى كاف ضد القرارات التى أعلنت عنها لجنة الانضباط اليوم.

وحسم الاتحاد الافريقى لكرة القدم الجدول حول بطل دورى أبطال أفريقيا بين الترجى والوداد المغربى بعدما أكد أحقية بطل تونس فى التتويج.

وحدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" أيام 16، 17، 18 أغسطس الجارى على أن يحسم كاف الموعد النهائى خلال الساعات القليلة المقبلة قبل أن يتم تأجيل المباراة لأجل غير مسمى.