شكرا لقرائتكم صراع ثلاثى على المقعد الرابع فى قائمة الأهلى الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشتدت المنافسة بين لاعبو الفريق الكروى الاول بالنادى الاهلى للدخول فى حسابات القائمة الافريقية الثانية المقرر ان يرسلها النادى خلال الفترة المقبلة للاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف".

وقام الأهلي بقيد 26 لاعبًا فى القائمة الأفريقية وهم: "محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، ، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجاى، مروان محسن، أزارو، صلاح محسن، وأحمد الشيخ، وجيرالدو".

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وضمن 3 لاعبين من أصل 4 سيتم الانضمام الى القائمة الافريقية هم: "سعد سمير، محمد محمود، محمد حمدى" الانضمام الى القائمة الافريقية بينما يصارع كل من "أحمد حمودى، كريم نيدفيد، ناصر ماهر) على مقعد وحيد شاغر ما يجعل الصراع الثلاثى بين اللاعبي يحتدم بشكل كبير.

ويستعد حاليا النادى الأهلى لخوض مباراته الافتتاحية أمام اطلع بره الجنوب سودانى فى الدور التمهيدى من بطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتى ستقام مساء الأحد المقبل.