شكرا لقرائتكم كريم نيدفيد: حصد الأهلى للدوري أعاد الثقة للاعبين والجهاز الفني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف كريم نيدفيد لاعب الأهلى ومنتخب مصر الأوليمبي أن بطولة الدوري التى حصد لقبها الأهلي أعادت الثقة للاعبين والجهاز الفني.

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تابع نيدفيد فى تصريحات لقناة الأهلي و برنامج " سهرة مع " و يقدمه عمر ربيع ياسين " بعض الأندية اتريقت علينا بعد تواجدنا فى مؤخرة الدورى بسبب كثرة المؤجلات ولكن الرد جاء قوي من لاعبي الاهلى بالفوز باللقب و الاهم هو من يضحك أخيراً".

أضاف لاعب الأهلي ، من تربي فى القلعة الحمراء يمتلك حماس وحمية للقميص الأحمر ، مؤكداً أن الدوري هذا الموسم هو الاغلي لأكثر من لاعب بعد موسم صعب و تحديداً بعد خسارة دورى أبطال أفريقيا أمام الترجي الرياضي التونسي فى 2017 – 2018.