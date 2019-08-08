شكرا لقرائتكم كريم نيدفيد: حصد الأهلى للدوري أعاد الثقة للاعبين والجهاز الفني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف كريم نيدفيد لاعب الأهلى ومنتخب مصر الأوليمبي أن بطولة الدوري التى حصد لقبها الأهلي أعادت الثقة للاعبين والجهاز الفني.
تابع نيدفيد فى تصريحات لقناة الأهلي و برنامج " سهرة مع " و يقدمه عمر ربيع ياسين " بعض الأندية اتريقت علينا بعد تواجدنا فى مؤخرة الدورى بسبب كثرة المؤجلات ولكن الرد جاء قوي من لاعبي الاهلى بالفوز باللقب و الاهم هو من يضحك أخيراً".
أضاف لاعب الأهلي ، من تربي فى القلعة الحمراء يمتلك حماس وحمية للقميص الأحمر ، مؤكداً أن الدوري هذا الموسم هو الاغلي لأكثر من لاعب بعد موسم صعب و تحديداً بعد خسارة دورى أبطال أفريقيا أمام الترجي الرياضي التونسي فى 2017 – 2018.
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