شكرا لقرائتكم عموري يشكر الهلال ويعلن انضمامه للجزيرة الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" انضمامه إلى الجزيرة الإماراتي يوم الأربعاء بعدما خاض عاماً واحداً مع الهلال على سبيل الإعارة.

وكان عموري قد انتقل للهلال في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة سنة قادماً من صفوف العين الإماراتي، ولم يلعب عموري سوى 5 مباريات دورية مع الهلال وواحدة في مباراة السوبر السعودي أمام الاتحاد، قبل أن يتعرض لقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2018 في مواجهة الهلال والشباب.

وعبر حسابه الشخصي في "تويتر" كتب عموري عددا من التغريدات التي شكر فيها إدارة الهلال وجماهيره قبل أن يعلن بشكل رسمي انضمامه لنادي الجزيرة الإماراتي.

وكان الهلال قد فاوض عموري على تجديد عقده في فترة سابقة خلال الصيف الجاري، قبل أن يتراجع النادي ويقرر إيقاف المفاوضات بشكل نهائي.