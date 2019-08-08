شكرا لقرائتكم ألفيش.. أكثر اللاعبين تتويجاً وقيمة لم تتجاوز 36 مليون يورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يفضل أغلب اللاعبين عند وصولهم منتصف الثلاثينيات اعتزال كرة القدم، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على البرازيلي داني ألفيش الذي توافد من أجله المئات من مشجعي ساوباولو البرازيلي إلى مطار مدينتهم.

وحضر تقديم ألفيش 40 ألفا في ملعب مورومبي وإطلاق الألعاب نارية، كما حضر بعض الأساطير لتهنئ اللاعب في الملعب وعبر الشاشات.

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وعاد داني ألفيش إلى بلاده بعد غياب استمر 17 عاما، إذ رجع إلى نقطة البداية في مدينة جوازيرو في ولاية باهيا، ويستذكر عندما كان في عمر السادسة وهو يترك توقيعه في كل مكان مدعيا بأنه يتدرب على اليوم الذي يصبح فيه مشهورا.

ولم يترك ألفيش شغفه الكروي رغم اضطراره إلى العمل برفقة والده المزارع، لتكون باهيا الميناء الذي ارتحل منه إلى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا. وأصبح ألفيش اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات على مستوى العالم في كرة القدم بـ42 بطولة، 23 منها مع برشلونة فقط، أما آخرها فمع البرازيل، عندما عانق ألفيش كوبا أميركا للمرة الثانية في تاريخه، ورغم كل هذه الإنجازات والمهارات لم تكلف انتقالات لاعب بحجم داني ألفيش خزائن الأندية أكثر من 36 مليون يورو. حيث انتقل إلى اشبيلية معارا من نادي باهيا البرازيلي مقابل نصف مليون يورو وبعدها بعام انتقل بشكل كامل إلى مقابل 550 ألف يورو.

وفي 2008 استطاع برشلونة أن يحسم صفقة انتقال اللاعب مقابل 35 مليون يورو، بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي لإشبيلية، وكان هذا آخر مبلغ يدفع من أجل الاستعانة بخدمات النجم البرازيلي، كونه انتقل بعدها إلى يوفنتوس وباريس سان جيرمان وصولا إلى ساو باولو في صفقات انتقال حر. وأضحى ألفيش اللاعب الأعلى راتبا في الدوري البرازيلي.