اخبار الرياضه

متابعة موعد مباراة الأردن اليوم ضد الكويت والقنوات الناقلة للمباراة بطولة غرب آسيا

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متابعة عامة للأخبار الكروية الهامة، تابع مباراة الأردن والكويت في بطولة غرب آسيا اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019 على قناة العراقية ، بطولة إتحاد غرب آسيا يتنافس بها تسع منتخبات، ونرصد معكم مباراة الأردن والكويت اليوم .

الجولة الثانية من بطولة غرب آسيا لكرة القدم، تابع المباراة على ملعب فرانسو حريري المجموعة الثانية، وتنقل المباراة قناة الأردن الرياضية، وقناة الكويت الرياضية وقناة العراقية الرياضية إتش دي، تابع لايف الأردن والكويت اليوم بدون تشفير أو تشويش، ونرصد معكم كل جديد عبر نقل الأخبار الرياضية.

اليوم في تمام الساعة 10:30 مساءًا بتوقيت والبحرين والكويت والأردن وتركيا وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق والكويت وقطر واليمن والصومال وجيبوتي وجزر القمر، وفي تمام الساعة 9:30 مساءًا بتوقيت مصر، تابع الأخبار الحصرية الآن، ونحن معكم بكل جديد عبر نقل المحتوى الشامل.

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