موعد مُباراة الهلال والأهلي دوري أبطال آسيا 2019 مباراة العودة دور الـ 16

بعد ان انتهت الجولة الأولى من مُباراة المُتعة بين الأهلي والهلال السعودي يترقب الجميع موعد انطلاق مُباراة العودة بين الهلال والأهلي السعودي وهي حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الهلال بنتيجة قاسية وهي 4-2 وهي المُباراة التي أُقيمت يوم الثلاثاء القادم الموافق 6 أغسطس 2019 والآن نتناول تفاصيل و موعد مُباراة العودة دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2019 وهي المُباراة التي استضافها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) اليوم الموافق الثلاثاء 6 أغسطس 2019 والتي تجمع بين نادي الأهلي السعودي والهلال السعودي ، هذا بعد أن نجح نادي الهلال السعودي في تصدر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة بينما حل نادي الأهلي السعودي وصيف المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط خلف نادي السد القطري برصيد 10 نقاط.

موعد مُباراة الهلال والأهلي مباراة العودة دور ال16 دوري أبطال آسيا 2019

موعد مُباراة الهلال والأهلي السعودي الثلاثاء 13 أغسطس 2019 توقيت مُباراة الهلال والأهلي السعودي بتوقيت القاهرة الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة توقيت مُباراة الهلال والأهلي السعودي بتوقيت السعودية الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية توقيت مُباراة الهلال والأهلي السعودي بتوقيت الإمارات الساعة التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات ملعب لقاء الهلال والأهلي استاد جامعة الملك سعود

نتيجة مُباراة الأهلي والهلال ذهاب دور ال16 دوري أبطال آسيا 2019

هذا وقد انتهى اللقاء الذي أقيم منذ يومين بفوز الهلال السعودي على الأهلي السعودي بنتيجة 4-2 هذا وقد أحرز أهداف الهلال السعودي كل من : عبدالله الحافظ الهدف الرابع وأحرز اللاعب بافيتيمبي جوميس هاتريك في الدقائق 15، 48، 64 بينما أحرز أهداف الأهلي كل من عمر السومة ودجانيني تافاريس.

موعد مُباراة الأهلي والهلال دور ال16 دوري أبطال آسيا 2019

موعد مُباراة الأهلي والهلال الثلاثاء 6 أغسطس 2019 توقيت مُباراة الأهلي والهلال بتوقيت القاهرة الساعة السادسة و 40 دقيقة بتوقيت القاهرة موعد مُباراة الأهلي والهلال بتوقيت السعودية الساعة السابعة و 40 دقيقة بتوقيت السعودية موعد مُباراة الأهلي والهلال بتوقيت الإمارات الساعة الثامنة و 40 دقيقة بتوقيت الإمارات ملعب لقاء الأهلي والهلال ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) القنوات التي تبث اللقاء beIN SPORTS 1 HD تعليق سوار الذهب

هذا كان ما يتعلق بـ مُباراة الهلال والأهلي السعودي في ذهاب دور ال16 دوري أبطال آسيا 2019.