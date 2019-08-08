اجتماع الخطيب مع إكرامي وعبد الحفيظ وعاشور

قام رئيس نادي الأهلي الأستاذ محمود الخطيب بعقد اجتماع مع كلاً من مدير الكرة بالفريق سيد عبد الحفيظ وحارس المرمي شريف إكرامي والأستاذ حسام عاشور كابتن الفريق، وهذا الاجتماع تم انعقاده قبل انطلاق الفريق مساء يوم الأربعاء على ملعب التنس بالجزيرة.

واستمرت هذه الجلسة لمدة نصف ساعة، حيث تم الحديث في هذا الاجتماع عن الكثير من الأمور الفنية المرتبطة بالمرحلة القادمة، كما أنه تم تحضير الجميع على الموسم الجديد الخاص بالكرة، والعمل على تجهيز ضربة البداية الإفريقية في حين مواجهة أبطال دوري إفريقية، حيث تم تحديد ذلك الموعد في يوم الأحد القادم على إستاد الجيش بالتحديد في برج العرب في مدينة الإسكندرية الساعة الثامنة.